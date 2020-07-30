Bakan Hulusi Akar'dan Körfez ülkelerine sert uyarı: Hesabını soracağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, El Cezire’ye verdiği röportajda, BAE'nin başını çektiği Türkiye karşıtı körfez devletlerine çok sert tepki gösterdi. Özellikle Libya ve Suriye'de teröristlere yardım sağlayan devletlerden hesap sorulacağını belirtti.

"BAE bunu yapmamalı"

Hulusi Akar, BAE’nin Libya ve Suriye’de Türkiye’ye karşı zararlı hareketlerde bulunduğunu iddia ederek, doğru yer ve zamanda hesap soracaklarını söyledi.

Akar, "BAE, bize zarar vermek amacıyla Türkiye'ye düşman terör örgütlerini destekliyor. BAE küçüklüğünü ve etkisini göz önünde bulundurarak bunu yapmamalı" ifadelerini kullandı.

"Durmazlarsa Hafter istikrarı bozmaya devam edecek"

Bakan Akar Libya'da faaliyet gösteren ve darbeci Hafter'e maddi destek sağlayan devletlere de değindi. BAE'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Fransa'nın desteklerinin burada devam etmesinin durumunda bölgesel istikrarsızlığın sürebileceğine işaret etti.

Akar, "BAE, Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Fransa desteklerini durdurmazlarsa Hafter istikrarı bozmaya devam edecek. Bu ülkeler Hafter’i engellemeli ve Sirte ile el-Juffra sorununu çözmelidir" diye konuştu.

Mısır'a uyarı

Bakan Akar ayrıca Mısır'ın Libya konuundaki agresif ve barışçıl kavramdan uzak davranışlar sergilemesine de değindi, Kahire'nin darbeci yönetimini uyardı.

Mısır'ın Libya hakkındaki açıklamalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyleyen Akar, "Mısır’a Libya’da barışa hizmet etmeyen, daha çok savaşı körükleyen ifadelerden kaçınmasını öneriyorum" dedi.

El Cezire