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Gündem Bakan Hulusi Akar'dan Irak çıkarması! Terörle mücadele için kritik ziyaret
Gündem

Bakan Hulusi Akar'dan Irak çıkarması! Terörle mücadele için kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak'ın başkenti Bağdat'a çıkarma yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 12:07:00 -
Bakan Hulusi Akar'dan Irak çıkarması! Terörle mücadele için kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Akar ve Orgeneral Güler'in Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başbakan Kazimi, Savunma Bakanı Anad dahil olmak üzere bazı görüşmeler yapması planlanıyor.

Akar'ın Bağdat ziyaretinin temel konusunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği olacağı belirtildi.

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Yorumlar

abdrhman

orta doğudaki , olayların baş çıbanı yahudistan yönetimindeki abd ve (abd eşittir yahudi) pisrael yahudilerdir. gerek daeş pkk, fetöş vesaire terör örgütleri bunların besledikleri , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ısraelin B.O.projesinin gerçekleşmesine çalışan ....leridir.yönetimi türk isimli yahudilerde olan hıristiyanların partisi chpkk da yahudiler tarafından atatürk zamanında tc nin içine sokulmuş truva atıdır.içimizdeki vatan haini zengin yahudileri çok sıkı denetleyin.
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