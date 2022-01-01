Bakan Hulusi Akar'dan "F-16" ve "F-35" açıklaması

Hürriyet Gazetesi'nden Fatih Çekirge'ye konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den talep edilen "F-16" ve Türkiye'ye haksız şekilde verilmeyen F-35 savaş uçaklarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

F-16 ve F-35 meselelerinin birbirinden tamamen farklı konular olduğunu dile getiren Bakan Akar, F-35 savaş uçaklarıyla ilgili bir sonraki toplantının Washington'da yapılacağını söyledi.

Bakan Akar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"F-16 ayrı bir kulvar, F-35 ayrı bir kulvar. Ayrı konular. Biz Yabancı Askeri Satışlar kapsamında prosedürü uyguladık. F-16'larla ilgili gerekli istişareyi yaptık, yazı yazıldı. Bu yönde çalışma devam ediyor. F-35 meselesi ile ilgili ekimde ABD heyeti Türkiye'ye geldi. Problemler konuşuldu. Bir heyetimiz yeni yılın başında gidecek, tekrar bu konuyu konuşacak. Bu görüşme muhtemelen Washington'da olacak. Pozisyonumuzu açıkça ortaya koyduk, sonuçlarını bekliyoruz. Madem bir NATO, bir savunma paktı var, Türkiye'nin gücü kuvveti NATO'nun gücünün katma değeri, siz Türkiye'nin gücünü açık-kapalı ambargolarla engellerseniz nasıl olacak diye NATO'da söylüyoruz."

"F-35 savaş uçağının tedariki artık çok zor"

Bakan Akar ile röportaj yapan Fatih Çekirge ise, bakanın bu açıklamalarını ve yaşananları değerlendirdiğinde, "Türkiye'nin artık F-35'leri almasının zor olduğu" kanaatine vardığını belirtti ve şunları kaydetti:

"Bakan Akar'ın cevaplarını son gelişmelerle birleştirip yorumlayınca, bendeki izlenim şu: F-35 uçağının alımı artık çok zor. O ihtimal bitmiş. Şimdi verilen 1 milyar 400 milyon doların nasıl ve ne kadarının geri alınacağı önemli. Yani tahsilat ve hesaplaşma meselesi."