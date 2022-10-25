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Siyaset Bakan Hulusi Akar'dan Ben Wallace'a kutlama
Siyaset

Bakan Hulusi Akar'dan Ben Wallace'a kutlama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanlığına yeniden atanan Ben Wallace'ı tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 21:07:00 -
Bakan Hulusi Akar'dan Ben Wallace'a kutlama

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Akar, İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak tarafından yeniden Savunma Bakanlığına atanmasından dolayı Wallace’a kutlama mesajı gönderdi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelecek İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile yarın bir araya gelmesi bekleniyor.

Akar, 6-7 Ekim’de Londra’yı ziyaret etmiş, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya gelmişti. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştu.

Yarın İstanbul’da yapılacak görüşmenin Londra’daki toplantının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.​​​​​​​

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