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Bakan Hulusi Akar'dan Bayram mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:08
Bakan Hulusi Akar'dan Bayram mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Asil milletimiz, yüzyıllardır karşılaştığı zorlukları, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış, bu birlik ve beraberlik duygusuyla ülkemizin temelini inşa etmiştir. Bayramlar da asil milletimizin dayanışma ve paylaşma duygusunu daima diri tutarak bu temeli sağlamlaştıran önemli unsurlardan biri olmuştur." dedi.

Akar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Asil milletimiz, yüzyıllardır karşılaştığı zorlukları, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış, bu birlik ve beraberlik duygusuyla ülkemizin temelini inşa etmiştir." değerlendirmesinde bulunan Akar, şöyle devam etti:

"Bayramlar da asil milletimizin dayanışma ve paylaşma duygusunu daima diri tutarak bu temeli sağlamlaştıran önemli unsurlardan biri olmuştur. Cennet vatanımızda milletçe huzur, güven ve kardeşlik içerisinde nice bayramlar yaşayabilmemiz için milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak bayramların getirdiği beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin en önemli vazifelerinden biridir." 

"Bizi biz yapan değerlerimizin korunması için"

Milli Savunma Bakanlığının tüm mensuplarının da değerlerin korunması ve yaşatılması için her türlü gayreti gösterdiğini belirten Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile büyük bir uyum ve koordine içerisinde yaptığımız çalışmalar, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliğinin, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahının sağlanması ile bizi biz yapan değerlerimizin korunması içindir.

Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri de istiklal ve istikbalimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden kahramanca ve fedakarca mücadele ederek üzerine düşen görev ve sorumlukları bugüne kadar başarıyla yerine getirmiş olup bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.

Bu güzel bayram günü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve MSB'nin asker, sivil tüm mensuplarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, onlara saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin, jandarma, güvenlik güçleri, güvenlik korucuları ile kahraman gazilerimizin ve ailelerinin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin yanı sıra özellikle bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görevlerini ifa eden kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, kendilerine sağlık ve esenlikler ile kazasız belasız, başarılı görevler diliyorum."

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:08
  1. Ramazan bayramı
  2. Hulusi Akar

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