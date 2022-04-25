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Siyaset Bakan Hulusi Akar'dan Almanya çıkarması
Siyaset

Bakan Hulusi Akar'dan Almanya çıkarması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı ile yarın Almanya'da yapılacak "Ukrayna" konulu toplantıya katılacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 16:59:00 -
Bakan Hulusi Akar'dan Almanya çıkarması

Ukrayna'daki gelişmeler, NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde yarın düzenlenecek "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nda ele alınacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da yer alacağı toplantıya, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı katılacak. Toplantıda, Rusya'nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının görüşülmesi bekleniyor.

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