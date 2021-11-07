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Gündem Bakan Hulusi Akar sınır hattında!
Gündem

Bakan Hulusi Akar sınır hattında!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile birlikte İran sınır hattında incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 15:01:00 -
Bakan Hulusi Akar sınır hattında!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar'ın 6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki "sancak tevdi töreni"ne de katılacağı bildirildi.

 

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