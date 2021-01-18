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Gündem Bakan Hulusi Akar: Her türlü iş birliğine hazırız
Gündem

Bakan Hulusi Akar: Her türlü iş birliğine hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör örgütü PKK ile mücadelede iş birliği ve koordinasyon çok önemli rol oynamaktadır. Irak'la her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 15:28:00 -
Bakan Hulusi Akar: Her türlü iş birliğine hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad Sadun el Cuburi ile görüştü. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat’a geldi.

İlk olarak Irak Savunma Bakanlığına geçen Akar, askeri törenle karşılandı. Törenin ardından Bakan Akar ile Irak Savunma Bakanı el Cuburi, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

Türkiye ile Irak arasında kardeşlikten öte akrabalık bağlarının olduğunu belirten Akar, bölgenin hassas bir dönemden geçtiğini söyledi.

Akar, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki zorlukları birlikte yenebiliriz. Her açıdan dünyanın en güzel coğrafyası olan Orta Doğu coğrafyasını, bölgemizi barış ve güvenliğin merkezi haline getirebiliriz. Irak'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, esenliğine ve refahına saygılıyız. Irak'ın siyasi birliği bizim için esastır. Her zaman samimiyetle ifade ettiğimiz gibi bizim tek amacımız halkımızın güvenliği, sınırlarımızı korumak, sınırlarımız dahilinde barış ve refah içinde yaşamak, hak ve menfaatlerimizi savunmaktır. Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yoktur."

Irak'ın kuzeyindeki terör varlığının iki ülke için de önemli bir tehdit olduğunu vurgulayan Akar, "Terör örgütü PKK ile mücadelede iş birliği ve koordinasyon çok önemli rol oynamaktadır. Irak ile her türlü iş birliğine hazırız." diye konuştu.

 

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