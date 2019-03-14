Bakan Hulusi Akar: F-35 şu anda normal işliyor görünüyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD’de eğitim almaya devam ediyor. Kasım’da uçakların Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya’daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı" dedi.

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