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Gündem Bakan Hulusi Akar duyurdu: 371 terörist öldürüldü!
Gündem

Bakan Hulusi Akar duyurdu: 371 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonuna dair açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Şu ana kadar 371 terörist öldürüldü." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 17:22:00 -
Bakan Hulusi Akar duyurdu: 371 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, devam eden Pençe-Kilit operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün altını çizen Bakan Akar "Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayı daha da artacaktır" dedi.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle;

"İki gece aynı yerde yatamıyor"

"Terör operasyonları artan bir tempoda devam edecek. En son terörist ölene kadar mücadelemiz sürecek. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor.

"371 terörist etkisiz hale getirildi"

Pençe-Kilit operasyonlarında 400'den fazla sığınak mağara tek tek imha edildi. 371 terörist etkisiz hale getirildi. Birçok teröristin cesetlerine arazi yapısından dolayı daha sonra rastlıyoruz, dolayısıyla bu sayı daha da artacaktır. "

 

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