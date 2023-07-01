Bakan Hakan Fidan'dan Murat Karagöz için taziye mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde fenalaşarak yaşamını yitiren Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Fidan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Büyükelçi Karagöz’ü, çalışkanlığı ve güler yüzü ile hatırlayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.
Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaşmıştı. Denizden baygın halde çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.