Bakan Hakan Fidan tüm dünyaya duyurdu! Bağımsız Filistin devleti kurulmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in 2 milyon insanı, insan yaşamına uygun olmayan bir bölgede açık hava hapishanesinde tuttuğunu belirterek, "Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi

Bakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"nde katılımcılara hitap etti.

Fidan, İsrail'in 2 milyon insanı, insan yaşamına uygun olmayan bir bölgede açık hava hapishanesinde tuttuğunu ve bunu terörizme karşı savunma olarak adlandırdığını dile getirerek, "Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. Ne Filistinliler için ne de hiç kimse için bu tarz suçlara göz yummayacağız. Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla tüm küresel istikrarı ve barışı tehdit edecektir." ifadesini kullandı.

"(İsrail-Filistin çatışması) Yeni bir garanti mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Tarafların adil bir barış için attığı adımların garanti edilmesi gerekmektedir." diyen Fidan, Türkiye'nin bu konsept için adım atmaya, adil ve güvenli bir gelecek için üstüne düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.



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SİSİ: ABD İLE ANLAŞMAYA VARDIK

Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayan barış zirvesinde kürsüye çıkan Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi, Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açık kalması için ABD ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Refah'tan geçecek insani yardımların Birleşmiş Milletler ve Filistin Kızılayı tarafından gözetiminde Gazze'ye ulaştırılacağını aktaran Sisi, "Mısır Refah sınır kapısını hiçbir zaman kapatmadı" dedi.

ABBAS'TAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

İsrail hükümetine seslenen Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, 'Müslüman ve Hıristiyanların ibadethaneleri vuruluyor. Sivillerin ölümünü kınıyoruz.' dedi. Tek çözüm iki devletli çözümdür' diyen Abbas, 'Filistin egemen ve bağımsız devlet olmalı' ifadelerini kullandı.

Sivillere artık saldırılmaması gerektiğini vurgulayan BM Genel Sekreteri Guterres, 'Korkunç kabus sona ermeli. Gazze'de insani ateşkes uygulanmalı. Rehineler serbest bırakılmalı' dedi.