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Gündem Bakan Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile telefonda görüştü
Gündem

Bakan Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2023-11-06 20:22:00 -
Bakan Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Fidan, Hollandalı mevkidaşına Gazze'de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak çaba harcanması gerektiğini de belirtti.

Görüşmede Ukrayna'daki son durumun da değerlendirildiği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ayrıca Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden canlandırılmasının önemine de değindiği öğrenildi.

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