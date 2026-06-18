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Aktüel Bakan Gürlek açıkladı: Magandalara ve hanutçulara geçit yok!
Aktüel

Bakan Gürlek açıkladı: Magandalara ve hanutçulara geçit yok!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Bakan Gürlek açıkladı: Magandalara ve hanutçulara geçit yok!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, turizm bölgelerinde turistleri tehdit, baskı ve zorbalıkla mağdur eden kişi ve yapılara karşı mücadelede taviz verilmeyeceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, turizm bölgelerinde turistleri tehdit, baskı ve zorbalıkla mağdur eden kişi ve yapılara karşı mücadelede taviz verilmeyeceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, turizm bölgelerindeki kamu düzeni ve güvenliğine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

 

TAVİZ YOK

Gürlek, turizm bölgelerinde turistleri tehdit, baskı ve zorbalıkla mağdur eden kişi ve yapılara karşı mücadelede mesajı verdi. Gürlek bu konuda taviz verilemeyeceğini ifade ederek, "Bu kapsamda; turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile “hanutçuluk” faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir." ifadelerine yer verdi.

Bakan Gürlek'in açıklamaları şöyle: "Turizm bölgelerimizdeki huzur ve güven ortamı, devletimizin vazgeçilmez önceliklerinden biridir. Bu tavizsiz tutumumuz çerçevesinde; Mersin'in Silifke ilçesinde bir vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif olaya ilişkin adli süreç derhâl başlatılmış; yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda; turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile "hanutçuluk" faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir.

Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir.

Adalet Bakanlığı olarak; toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyecek; İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin bizzat takipçisi olacağız."

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