Bakan Güler'den yaralı askerlerimize ziyaret!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit şehitleri için düzenlenen törenin ardından Şırnak’ta tedavi gören yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.
Dün akşam saatlerinde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde Türkiye yine 6 şehit vererek yasa boğuldu.
Önceki gün de aynı bölgede üs bölgemize sızan PKK'lı teröristler 6 askerimizi şehit etmişti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bugün katıldığı şehit cenaze merasiminin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerlerimizi ziyaret etti.
Bakan Güler'e Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'nden komutanlar da eşlik etti.
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Güler, yaralı askerlerle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi.