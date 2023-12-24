  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti ile ilgili o iddia herkesi şok etmişti! Ahmet Hakan bombayı patlattı: Başı da ortası da sonu da palavra

Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde teröristlere ağır darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili o iddia, gündeme bomba gibi düşmüştü! Gerçek bambaşka çıktı

Filistin: İsrail BMGK’nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor

24 Aralık 2023 gram altın kaç lira? İslam Memiş'den dolar sonrası iddialı tahminler! Altın fiyatları, son tahmini

12 şehit verilen saldırının şifreleri... PKK’nın ilk kez kullandığı teknoloji silahları

ABD koordinat verdi "kiliseleri vurmayın" dedi! Peki ya camiler?

Yerli ve milli elektrikli motorda Türk imzası!

Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı soruluyor

Film gibi olay! Canlı yayında polisle çatışırken Bakan Yerlikaya aradı
Gündem Bakan Güler'den yaralı askerlerimize ziyaret!
Gündem

Bakan Güler'den yaralı askerlerimize ziyaret!

Yeniakit Publisher
2023-12-24 15:57:00 - 2023-12-24 16:00:07
Bakan Güler'den yaralı askerlerimize ziyaret!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit şehitleri için düzenlenen törenin ardından Şırnak’ta tedavi gören yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.

Dün akşam saatlerinde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde Türkiye yine 6 şehit vererek yasa boğuldu.

Önceki gün de aynı bölgede üs bölgemize sızan PKK'lı teröristler 6 askerimizi şehit etmişti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bugün katıldığı şehit cenaze merasiminin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerlerimizi ziyaret etti.

 

Bakan Güler'e Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'nden komutanlar da eşlik etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Güler, yaralı askerlerle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi.

12 şehit verilen saldırının şifreleri... PKK’nın ilk kez kullandığı teknoloji silahları
12 şehit verilen saldırının şifreleri... PKK’nın ilk kez kullandığı teknoloji silahları

Gündem

12 şehit verilen saldırının şifreleri... PKK’nın ilk kez kullandığı teknoloji silahları

Bu video yürekleri sızlattı! İşte Elazığlı Şehit Aslan'ın son sözleri
Bu video yürekleri sızlattı! İşte Elazığlı Şehit Aslan'ın son sözleri

Gündem

Bu video yürekleri sızlattı! İşte Elazığlı Şehit Aslan'ın son sözleri

Siz nasıl insansınız! Ekşi Sözlük'te şehit babası için inanılmaz sözler
Siz nasıl insansınız! Ekşi Sözlük'te şehit babası için inanılmaz sözler

Gündem

Siz nasıl insansınız! Ekşi Sözlük'te şehit babası için inanılmaz sözler

Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi
Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

Gündem

Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olmuşlardı! Milli Savunma Bakanı Güler’in de katılımıyla Şırnak'ta tören yapıldı!
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olmuşlardı! Milli Savunma Bakanı Güler’in de katılımıyla Şırnak'ta tören yapıldı!

Gündem

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olmuşlardı! Milli Savunma Bakanı Güler’in de katılımıyla Şırnak'ta tören yapıldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23