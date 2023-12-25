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Gündem Bakan Güler, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanını kabul etti
Gündem

Bakan Güler, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanını kabul etti

Yeniakit Publisher
2023-12-25 17:32:00 -
Bakan Güler, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanını kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Hamed R. Alruwaili’yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın resmi davetlisi olarak Ankara’ya gelen Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Hamed R. Alruwaili’yi kabul etti.

Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

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