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Gündem Bakan Güler, Irak Savunma Bakanı Abbas ile görüştü
Gündem

Bakan Güler, Irak Savunma Bakanı Abbas ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-10-05 15:07:00 -
Bakan Güler, Irak Savunma Bakanı Abbas ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, davetlisi olarak Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas ile bir araya geldi. Bakan Güler, Iraklı mevkidaşını Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. İki bakanın tören alanındaki yerini almasının ardından başlayan törende askeri bando tarafından ulusal marşlar çalındı. Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas’ın Onur Kıtası’nı selamlamasının ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

İkili, bölgesel askeri ve savunma sanayisi alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede Bakan Güler, güçlü tarihi ve sosyal bağları olan Irak ve Türkiye’nin aynı coğrafyada yaşayan kardeş ve komşu iki ülke olduğunu vurguladı. Bakan Güler, başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla iş birliğinin daha da ileri taşınmasının önemini dile getirdi. Bakan Abbas’ı Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Güler, Musul’da meydana gelen yangında hayatını kaybedenler nedeniyle konuk bakanın nezdinde tüm Irak halkına başsağlığı dileklerini iletti.

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