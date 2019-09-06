Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması!

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne yönelik detayları paylaşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Yargı reformu AK Parti'nin, Adalet Bakanlığı'nın reform belgesi değildir. Türk milletinin, 82 milyonun yargı reform belgesidir" dedi.

Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Yargı reformu AK Parti'nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir. Türk milletinin, 82 milyonun yargı reform belgesidir. Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform belgemizin takibini yapacağız.

Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma Bakanlık öncülüğünde yapacağız.

Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edebileceğimiz bir durum değil. Çünkü tutuklama istisnai bir tedbirdir, aslolan özgürlüktür"