Bakan Gül'den İş Bankası açıklaması!
CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine ilişkin konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bu anlamda bir çalışma Meclis gündemine muhtemelen gelecektir" dedi.18 Ekim 2018 Perşembe 10:54
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine ilişkin konuşan Gül, "Bu anlamda bir çalışma Meclis gündemine muhtemelen gelecektir" dedi.
1600 HAKİM SAVCI ALIMI YAPILACAK
Adalet Bakanı Gül ayrıca 29 Aralık'ta 1600 hakim savcı alımı için sınav yapılacağını açıkladı.
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