Bakan Gül'den darbecilere verilen cezalara ilk yorum!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Genelkurmay çatı davasında verilen kararlara ilişkin, "Bu kararı bağımsız Türk yargısı vermiştir" dedi.

Abdulhamit Gül: "Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur. Hukuk çerçevesi ve ilkeleri doğrultusunda yargılama yapılmıştır. Bizim tek bir borcumuz var o da adalet. Bu yerine getirilmiştir. Sanık sayısı fazla, savunma haklarına riayet ederek bir neticeye varılmıştır. Bu anlamıyla çok önemlidir. Darbeciler yargılanmıştır ve karar verilmiştir. Ben emeği geçenlere, tüm yargı personeline çalışmaları için, teşekkür ediyorum. Darbe girişiminde bulunanların hesap verdiği gün oldu. Hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir yargılama olmuştur. Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur. Bağımsız Türk yargısı bu kararı vermiştir. Bu karar çok önemlidir. Mahkeme hukuk çerçevisinde yargılama yaptı, milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.