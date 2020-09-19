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Gündem Bakan Gül’den Aleyna Çakır cinayeti ve Müge Anlı açıklaması
Gündem

Bakan Gül’den Aleyna Çakır cinayeti ve Müge Anlı açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Müge Anlı’nın programında gündeme gelen Aleyna Çakır cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, delillerin konuşulması gerektiği yerin adliye olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 17:29:00 -
Bakan Gül’den Aleyna Çakır cinayeti ve Müge Anlı açıklaması

Müge Anlı, 3 Haziran’da ölü bulunan Aleyna Çakır’ın ailesini programa çıkardıktan sonra tartışmalar alevlendi. Cinayetten şüphelenilen Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun’un da ölmesiyle birlikte, programın formatı kamuoyu tarafından eleştirilmeye başlandı. Birçok vatandaş, suç teşkil eden konuların reyting uğruna televizyonda konuşulmasını eleştirirken, söz konusu cinayet Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e de soruldu.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in konuğu olan Bakan Gül, Aleyna Çakır cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cinayetin çok üzücü, trajik bir durum olduğunu söyleyen Gül, soruşturmanın devam ettiğini hatırlattı. Soruşturmanın gizliliğine dikkat çeken Adalet Bakanı Gül, alınacak kararların adalet duygusunu tatmin edeceğine inandıklarını belirtti.

Hakim savcının sosyal medyası televizyonu yok” diyen Gül,  hakim ve savcıların verdikleri kararlarla konuştuklarını ifade etti. Bakan Gül, “Adliye beyaz süttür, orada bir leke varsa bunu kimse affetmez” diye konuştu. Aynı zamanda Adalet Bakanı, bazı haksız yorumlar olsa da hakim ve savcıların fiilie baktığını söyledi. 

Böyle durumlarda saygıyla sürecin tamamlanmasın beklenmesi gerektiğinin altını çizen Adalet Bakanı, şu an itibariyle savcının hangi delillere ulaştığının bilinmediğini de ekledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül şöyle konuştu:

Bir TV programcısı değildir savcı. Savcı adaleti yerine getirmeye çalışan bir yargı mensubudur. Hakim öyledir. Varsa bir delilin arkadaş; yeri adliyedir, karakoldur. Gidip adliye ve karakola konuşacaksın. Adaletin tecelli etmesini istiyorsan savcıya kolluğa elindeki delili vereceksin.

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