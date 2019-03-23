Bakan Gül ve Sağlık Bakanı Koca Şehir Hastanesini gezdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yapımı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yapımı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep’te bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te yapımı devam eden Şehir Hastanesini ziyaret etti. Tamamlanma aşamasında olan hastanede incelemelerde bulunan bakanlar,çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Koca ve Bakan Gül’e AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve kent protokolü eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.