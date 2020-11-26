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Gündem Bakan Gül: Türk yargısı hainlerden hesap sormaya devam edecek
Gündem

Bakan Gül: Türk yargısı hainlerden hesap sormaya devam edecek

Akıncı Üssü Davası'nın sonucuna ilişkin değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:20:00 -
Bakan Gül: Türk yargısı hainlerden hesap sormaya devam edecek

Akıncı Üssü Davası'nda sözde sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlara 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akıncı Üssü Davası'nda verilen kararı değerlendirdi. Bakan Gül, "Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor. Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum." dedi.

Ankara Kahramankazan'daki Akıncı Üssü, 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminin merkezi olarak kullanılmıştı.

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