Bakan Gül, Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti



ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Grekoromen Milli Takımı'nın Bolu'daki kampını ziyaret etti. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Bakan Gül'ün, Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren milli takımın kampına ziyarette bulunduğu aktarıldı. Bakan Gül'ün, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma mücadelesi verecek milli takımda sporcular Rıza Kayaalp, Atakan Yüksel, teknik direktör Salih Bora ve teknik ekiple sohbet edip, bilgi aldığı belirtildi. Şampiyonada tüm ekibe başarılar dileyen Gül'ün, Nur Sultan'dan madalyalarla dönmeleri temennisinde bulunduğu ifade edildi. Organizasyonda olimpik sikletlerde ilk 6'ya giren güreşçiler, Tokyo 2020'ye katılma hakkı kazanacak.



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