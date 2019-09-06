Bakan Gül: "FETÖ’yle mücadeledeki kararlılık zafiyete düşmeksizin devam edecektir. Bu mücadelede de elbette suçluyla suçsuzun ayırt edilmesi, kuruyla yaşın ayırt edilmesi milletimizin beklentisi de bu konuda daha iyi gelişmelerin olacağına inanıyoruz." Bakan Gül: "FETÖ’yle mücadeledeki kararlılık zafiyete düşmeksizin devam edecektir.

Bakan Gül: "FETÖ’yle mücadeledeki kararlılık zafiyete düşmeksizin devam edecektir. Bu mücadelede de elbette suçluyla suçsuzun ayırt edilmesi, kuruyla yaşın ayırt edilmesi milletimizin beklentisi de bu konuda daha iyi gelişmelerin olacağına inanıyoruz."

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