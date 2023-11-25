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Gündem Bakan Göktaş'tan 25 Kasım mesajı
Gündem

Bakan Göktaş'tan 25 Kasım mesajı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 14:14:00 - 2023-11-25 14:15:54

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. "Kadına karşı şiddetin nedeni, bahanesi, hafifletici hiçbir unsuru yoktur, olamaz" dedi. Yeni yayımlanan kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesine dikkati çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete 'dur' çağrısında bulundu. Bakan Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

"Kadına karşı şiddet, bir insanlık suçudur. Toplumun tüm kesimlerinin topyekûn mücadelesini gerektiren bir suçtur. Nedeni, bahanesi, hafifletici unsuru yoktur. Sorumlusu, uygulayıcısı kim olursa olsun en ağır cezayı hak eder. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şiddetle mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Hayalim tüm kadınların mutlu ve güvende olduğu, kadına karşı şiddetin hiçbir türünün yaşanmadığı günleri görmek. Bu hayali gerçekleştirmek hepimizin elinde. Gelin hep birlikte şiddete dur diyelim."

 

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