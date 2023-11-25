Bakan Göktaş'tan 25 Kasım mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete 'dur' çağrısında bulundu. Bakan Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

"Kadına karşı şiddet, bir insanlık suçudur. Toplumun tüm kesimlerinin topyekûn mücadelesini gerektiren bir suçtur. Nedeni, bahanesi, hafifletici unsuru yoktur. Sorumlusu, uygulayıcısı kim olursa olsun en ağır cezayı hak eder. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şiddetle mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Hayalim tüm kadınların mutlu ve güvende olduğu, kadına karşı şiddetin hiçbir türünün yaşanmadığı günleri görmek. Bu hayali gerçekleştirmek hepimizin elinde. Gelin hep birlikte şiddete dur diyelim."