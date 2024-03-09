  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Göktaş duyurdu! Hesaplara Ramazan'dan önce yatacak
Ekonomi

Bakan Göktaş duyurdu! Hesaplara Ramazan'dan önce yatacak

Yeniakit Publisher
2024-03-09 14:36:00 - 2024-03-09 14:36:38
Bakan Göktaş duyurdu! Hesaplara Ramazan'dan önce yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan ayı öncesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 837,3 milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 837,3 milyon TL tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı.

Göktaş, kaynağın ihtiyaç sahipleri hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

 

Engelliye yapılan sosyal yardım maaşları
Engelliye yapılan sosyal yardım maaşları

Ekonomi

Engelliye yapılan sosyal yardım maaşları
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Andican: 60 milyon kişi sosyal yardım alıyor! Cevabı Nagehan verdi
Andican: 60 milyon kişi sosyal yardım alıyor! Cevabı Nagehan verdi

Gündem

Andican: 60 milyon kişi sosyal yardım alıyor! Cevabı Nagehan verdi

Nüfusu 419.513 olan ilçede 179 bin kişiye sosyal yardım yapılmış
Nüfusu 419.513 olan ilçede 179 bin kişiye sosyal yardım yapılmış

Gündem

Nüfusu 419.513 olan ilçede 179 bin kişiye sosyal yardım yapılmış

İmamoğlu’ndan seçim ayarlı sosyal yardımlar
İmamoğlu’ndan seçim ayarlı sosyal yardımlar

Gündem

İmamoğlu’ndan seçim ayarlı sosyal yardımlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23