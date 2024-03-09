Bakan Göktaş duyurdu! Hesaplara Ramazan'dan önce yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 837,3 milyon TL tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı.

Göktaş, kaynağın ihtiyaç sahipleri hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.