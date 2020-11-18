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Gündem Bakan 'Geri çevirdik' deyip Türkiye'ye gelen teklifleri açıkladı
Gündem

Bakan 'Geri çevirdik' deyip Türkiye'ye gelen teklifleri açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası çok sayıda ülkeden kendi karasularında arama ve sondaj yapılması için teklif geldiğini belirterek "Şu anda önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:06:00 - 2020-11-18 14:35:04
Bakan 'Geri çevirdik' deyip Türkiye'ye gelen teklifleri açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz ve Karadeniz'deki enerji keşifleriyle ilgili önemli açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, "İnşallah hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de keşiflerimizin devamı gelecek." müjdesini verdi.

Bakan Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası keşfi sonrası pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi. Şu anda önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik. Artık yerli derin deniz sondaj ekibimiz ve becerilerimizle küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

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