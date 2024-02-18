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Gündem Bakan Fidan'dan UCM savcısına tarihi uyarı
Gündem

Bakan Fidan'dan UCM savcısına tarihi uyarı

Yeniakit Publisher
2024-02-18 05:25:00 -
Bakan Fidan'dan UCM savcısına tarihi uyarı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Khan'a yasal sürecin zaman alabileceğini anladıklarını ancak Gazze'deki durumun her geçen gün kötüleştiğini, geri dönülemez bir noktaya geldikten sonra Filistin halkı lehine bir karar verilmesinin felaketi geri çeviremeyeceğini söylerek uyarıda bulundu.

Khan, UCM olarak hukuku ihlal edenlerden hesap sormakla yükümlü olduklarını dile getirdi. Bakan Fidan da Khan'a yasal sürecin zaman alabileceğini anladıklarını ancak Gazze'deki durumun her geçen gün kötüleştiğini, geri dönülemez bir noktaya geldikten sonra Filistin halkı lehine bir karar verilmesinin felaketi geri çeviremeyeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Ahmed Khan ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konferans dolayısıyla Münih'te bulunan Fidan, burada Khan ile bir araya geldi.

Bakan Fidan bilgi aldı

Başsavcı Khan, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine dair devam eden süreçle ilgili Fidan'a bilgi verdi. Khan, işlendiği iddia edilen suçların araştırıldığını, kurbanlarla görüşüldüğünü aktararak, 2024 yılının davanın seyri bakımından önemine değindi.

Uluslararası toplum tarafından yapılan tüm çağrılara rağmen İsrail'in Gazze'de uyguladığı yöntemlerde bir değişikliğe gitmediğini söyleyen Khan, UCM olarak hukuku ihlal edenlerden hesap sormakla yükümlü olduklarını dile getirdi.
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Fidan da Khan'a yasal sürecin zaman alabileceğini anladıklarını ancak Gazze'deki durumun her geçen gün kötüleştiğini, geri dönülemez bir noktaya geldikten sonra Filistin halkı lehine bir karar verilmesinin felaketi geri çeviremeyeceğini ifade etti.

UCM, Filistin'in beyanı üzerine, İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlarla ilgili olarak 3 Mart 2021'de bir soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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