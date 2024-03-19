Bakan Fidan'dan terör uyarısı: Hatadan dönün

Yakın zamanlarda MİT’in nokta operasyonlarında öne çıkan yerlerden biri de yeni Kandil diye anılmaya başlanan Süleymaniye. Daha önce Kandil ve çevresinde kümelenen sözde yöneticilerin lojistik kolaylık, eğitim/teçhizata erişim ve açıktan ABD desteği ile Süleymaniye yeni merkez haline gelmeye başladı.

Bakan Fidan, CNN Türk'te Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını cevaplandırdı.

Bakan Fidan, Irak'ın terör örgütünün Süleymaniye'de lojistik olarak desteklenmesine tepki göstererek, "Süleymaniye'deki arkadaşlarımızın yol yakınken hatalarından geri dönmesi, Türkiye ile dostluklarını tarihte olduğu gibi bugün de perçinlemeleri ve ortak geleceğe beraber hareket etmemiz. Ben bunu yapacağım ve bunu yaparken de sana hile kurmuyorum, tuzak kurmuyorum, yüzüne söylüyorum. Bundan vazgeç çünkü bu senin lehine değil, hiç kimsenin lehine değil" ifadelerini kullandı.

Fidan, Erbil, Süleymaniye, Bağdat, Kerkük ve Musul'da "geleceği hep beraber" kuracaklarını, burada terör örgütlerine yer olmadığını belirterek, "Bunları artık bizim sistem dışına atmamız lazım. Bunlar kullanım ömrü tamamlanmış örgütler. Sözünü ettiğim şehirler, kültürler kadim kültürler ve daha önce bu türden tehditlerin üstesinden geldiler, inşallah bundan sonra da gelecekler." diye konuştu.

İleri tedbirlerin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Fidan, şöyle yanıt verdi:

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"Siz benim düşmanıma destek verdiğiniz sürece ne yapmamı bekliyorsunuz? Bu konuda açığız. Bu düşmanın senden istifade etmesinin yolunu engellemek benim görevim. Ben bunu yapacağım. Bunu yaparken de sana hile tuzak kurmuyorum, yüzüne söylüyorum. Bundan vazgeç, çünkü bu senin lehine değil, kimsenin lehine değil. Süleymaniye'deki halk Türkiye'nin dostu olan bir halk. Terör örgütüyle işi olabilecek bir halk değil."

"Ulusal güvenlik tehdidi oldular"

Bakan Fidan, "Süleymaniye’deki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) liderliği ve onu oluşturan ekibin PKK ile olan ilişkileri, samimiyeti bizim için bir problem olmanın ötesinde artık ulusal bir güvenlik tehdidi olmuştur." dedi.

Fidan, "Türkiye bölgesinde istikrarı hakim kılmak için elindeki tüm dış politika araçlarını koordineli bir şekilde kullanma konusunda kararlı." şeklinde konuştu.

Neden Süleymaniye'yi seçtiler?

TRT Haber'in Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı'dan aktardığına göre Darıcılı eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin ölümünün ardından KYB içerisinde iki farklı yapının kendi içerisinde bir güç mücadelesine giriştiğini Celal Talabani’nin oğlu Bafil Talabani ile Kubad Talabani arasındaki mücadelenin bölgedeki dinamikleri de etkilediği görüşünde.

Bafil Talabani’nin kendisine avantaj sağlamak için bölgedeki PKK-YPG unsurlarıyla iş birliği içerisinde olduğunun altını çizen Darıcılı, “Hem Erbil’i dengelemeyi hem Türkiye’ye karşı bir pazarlık kozu elde etmeyi hem de dolaylı yoldan ABD’nin desteğini almak istiyor” diyor.

Darıcılı ayrıca, Kandil ve çevresinden kaçan sözde üst düzey isimlerin sahadaki bu dengelerden yola çıkarak daha rahat hareket edebilmek adına Süleymaniye tarafında toplandıklarını anlatıyor ve Türkiye’nin de bu duruma göre bir yol haritası izlediğinden bahsediyor.