Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar!

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşuyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından satır başları:

"47 gündür Gazze'de yaşananlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik, vicdan ve izandan yoksun saldırıları uluslararası sistemin krizini tescilleyen çok acı bir tablo koydu karşımıza."

Gazze'de yaşananlar uluslararası sistemin krizini tescilledi.

"HİBRİT TEHDİTLER SAVAŞIN YENİ YÖNTEMİ"

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Hibrit tehditlere karşı koyabilmek için her şeyden önce ulusal güvenlik ve savunma mekanizmalarını reforme etmek, esnek ve çok yönlü mücadele stratejileri üretmek mecburiyetindeyiz.

Ulusal güvenlik ve savunma mekanizmaları geliştirilmeli.

Hakikat krizi, demokrasi buhranını beraberinde getiriyor.

Bugün devletler ve devlet dışı aktörler bölgesel ve küresel çatışma ve krizlerde askeri araçlardan önce enformasyon araçlarına dikkatli bir şekilde yatırım yapmaktadır."

"İSRAİL ALGI MANİPÜLASYONU YAPIYOR"

Dünya, İsrail'in sistematik dezenformasyon politikasının hedefinde. İsrail tüm dünyayı manipüle etmeye çalışıyor.

İsrail 7 Ekim'den bu yana 64 medya mensubunu katletti."

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ülkemiz büyük bir aşama kaydetmekte. Dışişleri Bakanlığımız da bu çabalara güçlü bir şekilde iştirak etmektedir. Stratejik İletişime ağırlıklı olarak önem vermekteyiz.

Uluslararası farkındalığın artırılmasını hibrit tehditlerin ortadan kaldırılması açısından önem vermekteyiz.

Bugün terör grupları sosyal medyanın yaygınlaşmasından yararlanmakta. Finansman için organize suç faaliyetleri yürütmekteler. Terörizmle mücadelede geçmişin yöntemleri bugün yetersiz kalmakta.