Bakan Fidan'dan önemli açıklama: 31 Temmuz'da İslam dünyası...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılarla ilgili, İslam dünyasının 31 Temmuz'da protesto içeren kararlar alacağını söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılarla ilgili, İslam dünyasının 31 Temmuz'da protesto içeren kararlar alacağını söyledi.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
(Kur’an-Kerim’e yönelik saldırılar) Bu salgını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Uluslararası aktörler, İslam ülkeleriyle ciddi görüşmeler içindeyiz.
31 Temmuzda İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Dışişleri Bakanları toplantısı var. İslam dünyası protesto içeren kararlar alacaktır.
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