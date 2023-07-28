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Gündem Bakan Fidan'dan önemli açıklama: 31 Temmuz'da İslam dünyası...
Gündem

Bakan Fidan'dan önemli açıklama: 31 Temmuz'da İslam dünyası...

Yeniakit Publisher
2023-07-28 17:43:00 - 2023-07-28 17:49:21
Bakan Fidan'dan önemli açıklama: 31 Temmuz'da İslam dünyası...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılarla ilgili, İslam dünyasının 31 Temmuz'da protesto içeren kararlar alacağını söyledi.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılarla ilgili, İslam dünyasının 31 Temmuz'da protesto içeren kararlar alacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

(Kur’an-Kerim’e yönelik saldırılar) Bu salgını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Uluslararası aktörler, İslam ülkeleriyle ciddi görüşmeler içindeyiz.

31 Temmuzda İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Dışişleri Bakanları toplantısı var. İslam dünyası protesto içeren kararlar alacaktır.

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