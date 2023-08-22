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Gündem Bakan Fidan'dan Irak'ta kritik temaslar!
Gündem

Bakan Fidan'dan Irak'ta kritik temaslar!

Yeniakit Publisher
2023-08-22 22:56:00 - 2023-08-22 23:50:15
Bakan Fidan'dan Irak'ta kritik temaslar!

İki günlük resmi ziyareti kapsamında Irak’a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, iki günlük ziyareti kapsamında Irak'taki kritik temaslarına başladı.

Bakan Fidan bugün Bağdat’ta Irak'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ekonomik ve ticari ilişkiler, PKK terör örgütü ile mücadele, su konusunda işbirliği, İslam düşmanlığı ve kutsal değerlere yönelik saldırılar ve Kalkınma Yolu Projesi ele alındı.


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