Bakan Fidan'dan Heniyye'ye başsağlığı telefonu!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 evladıyla 3 torunu şehit olan Heniyye'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Hamas lideri Heniyye'nin 3 evladı ve 3 torunu siyonistin Gazze'ye bombardımanında bayramın 1. günü şehit oldu.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’yle bugün telefonda görüşerek, İsrail saldırıları sonucu şehit olan üç oğlu ve üç torunu için başsağlığı diledi.
Heniyye Bakan Fidan'a desteği için teşekkür etti.