Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Katar ve Mısır’ın çabaları sonucunda İsrail ve Hamas’a sunulan çerçeve anlaşmasıyla ilgili son durumu ele aldı. Bakan Fidan, sözkonusu anlaşmaya Türkiye’nin verdiği desteği vurguladı.