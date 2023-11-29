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Gündem Bakan Fidan'dan BM Güvenlik Konseyi'nde uyarıda bulundu: Hepimize musallat olacak
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Bakan Fidan'dan BM Güvenlik Konseyi'nde uyarıda bulundu: Hepimize musallat olacak

Yeniakit Publisher
2023-11-29 21:44:00 -
Bakan Fidan'dan BM Güvenlik Konseyi'nde uyarıda bulundu: Hepimize musallat olacak

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, 'Yakında (İsrail-Filistin) bu sorunları çözmezsek kimsenin ceza almadığı ve adaletsizlikten beslenen ağır bir radikalizm tekrar hepimize musallat olacak.' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde çarpıcı bir konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan:

BM Şartı tarafından yetkilendirilen Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirmekte yine başarısız oldu.

Yakında (İsrail-Filistin) bu sorunları çözmezsek kimsenin ceza almadığı ve adaletsizlikten beslenen ağır bir radikalizm tekrar hepimize musallat olacak.

Birçok ortağımızın (İsrail-Filistin konusunda) ifadelerine bakıldığında böyle bir mekanizmaya (Türkiye'nin garantörlük önerisi) ihtiyaç ve destek var.
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Kaynak: AA

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