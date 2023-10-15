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Gündem Bakan Fidan'dan Blinken ile kritik görüşme
Gündem

Bakan Fidan'dan Blinken ile kritik görüşme

Yeniakit Publisher
2023-10-15 20:34:00 -
Bakan Fidan'dan Blinken ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan gün içinde Çin Dışişleri Bakanı ile görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze’deki insani durum ele alındı. Her iki bakan, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin izlenimlerini paylaştılar.

Bakanlar ayrıca, NATO genişlemesi hususunu da görüştüler. Öte yandan görüşme talebinin ABD tarafından geldiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı.

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