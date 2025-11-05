Bakan Fidan, Valtonen ile görüştü

  • İSTANBUL
Finlandiya’da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Elina Valtonen ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya’daki temaslarını sürdürüyor.

Resmi ziyareti kapsamında başkent Helsinki’de bulunan Bakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel ve küresel konulardaki gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan’ın daha sonra mevkidaşı Valtonen ile ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

