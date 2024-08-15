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Gündem Bakan Fidan tarihi önemde diyerek duyurdu! Irak ile mutabakat zaptı imzalandı
Gündem

Bakan Fidan tarihi önemde diyerek duyurdu! Irak ile mutabakat zaptı imzalandı

Yeniakit Publisher
2024-08-15 19:28:00 -
Bakan Fidan tarihi önemde diyerek duyurdu! Irak ile mutabakat zaptı imzalandı

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını, bunun tarihi önemde olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

on dönemde hem siyasi hem teknik düzeydeki karşılıklı temaslarımızı yoğunlaştırdık ilişkilerimize güç kazandırdık. Bu olumlu seyri, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Nisan ayında Irak'a gerçekleştirdikleri tarihi ziyarette taçlandırdık.

 

Bu ziyarette 27 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanması ortak irademizin en önemli tezahürü Bağdat'ta imzaladığımız metinlerden ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşmasına ayrı bir parantez açmak istiyorum.

Bu anlaşma Irak'la birlikte gerekli gördüğümüz her işbirliği alanında ortak daimi komiteler kurulmasını öngörüyor. Söz konusu komiteler ticaretten enerjiye su konusundan ulaştırmaya, sağlıktan eğitime ilişkilerimizi tüm meseleleriyle güçlendiren bir çerçeve. Temaslarımızın kurumsallaşması işte bu komiteler marifetiyle gerçekleşmekte. Keza çerçeve anlaşmasıyla oluşturduğumuz Ortak Planlama Grubu, bu komiteleri denetleyecek ve çalışmalarına yön verecektir.
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"AYNI GAYRETLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Bakan yardımcılarımızın eş başkanlığında dün yapılan Ortak Planlama Grubu'nun hazırlık toplantısında imzalanan anlaşmaların uygulanması ve daimi komitelerin faaliyete geçmesi bağlamında gelinen aşamalar ele alındı.

Biz de bugün bu konuları tekrar gözden geçirdik. Gördük ki hem Türkiye hem Irak sayın Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı sayın Sudani'nin ortaya koyduğu iradenin gereğini yapmak için yoğun bir çaba yürütmekte. Aynı gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

 

Yüksek Düzeyli Toplantımızı gerçekleştirildik. Irak'tan çok değerli katılımcılarımız var. Geçtiğimiz yıl aralık ayında ve bu yıl Mart ayında aynı formatta bir araya gelmiştik. Irak'ta PKK farkındalığın arttığını görmekten memnunuz. İlişkilerimizin güvenlik ve askeri boyutlarını ele aldık. Ticari iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Müzakeresini yaptığımız askeri, güvenlik ve terörle mücadele zaptı taslağı üzerinde görüşmelerimizi yoğunlaştırdık. Tarihi bir gelişmeyi de ilan etmek istiyorum. Söz konusu mutabakat zaptı az önce imzalandı. Temaslarımızı kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Mutabakat zaptının her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum.

15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül'de başlatma konusunda karar aldık.

Bölgemiz sancılı bir süreçten geçiyor. İsrail sivilleri acımasızca hedef alıyor. Irak'la Filistin konusunda tek sesiz. Mahmud Abbas TBMM çatısı altında tüm dünyaya seslendi.

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