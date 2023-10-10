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Gündem Bakan Fidan sivillere saldıran İsrail'i kınadı!
Gündem

Bakan Fidan sivillere saldıran İsrail'i kınadı!

Yeniakit Publisher
2023-10-10 18:43:00 -
Bakan Fidan sivillere saldıran İsrail'i kınadı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şuşa'da gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı. Bakan Fidan İsrail'in masum sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Şuşa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Fidan, “Bu buluşmayı kadim Şusa'da gerçekleştirebilmek muazzam bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Otuz yıllık işgalin sona ermesi ve tarihi bir adaletsizliğin onarılması için Azerbaycanlı kardeşlerimizi alkışlıyoruz. Şimdi tüm çabaları EİT coğrafyanın stratejik merkezinde yer alan Güney Kafkasya'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğe odaklanmanın zamanı geldi” diye konuştu.

Sivillere yönelik saldırıları kınadı!

"Sivillere yönelik saldırıları kınıyor, bölgede sükunetin yeniden sağlanmasına büyük önem veriyoruz." diyen Bakan Fidan, "Tüm taraflarla olan temaslarımızda, küresel ölçekte güvensizlik ve istikrarsızlığa yol açacak daha fazla coğrafi gerilimden kaçınma ihtiyacının altını çiziyoruz. Yaşadığımız şey, iki devletli çözümün Ortadoğu'da sürdürülebilir ve adil barışın tek yolu olmaya devam ettiğinin bir başka göstergesidir” ifadelerini kullandı.

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