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Gündem Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Gündem

Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-10-14 12:12:00 - 2023-10-14 12:36:29

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire’de temaslarını sürdürüyor. 

Bugün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşen Bakan Fidan, ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

 

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Yorumlar

Abdullah

Kardeşim Sisi, ihvan bunu unutmayacak

ALlah 2,5 milyon filistinli ve filistin davası için, DÜNYANIN BÜTÜN MAZLUMLARI İÇİN VE MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ-ONURLU TÜRKİYE DEVLETİ ADINA YAPTIKLARINIZDAN DOLAYI RAZI OLSUN...ÜLKEMLE MİLLETİMLE DEVLETİMLE HÜKÜMETİMLE GURUR DUYUYORUM.

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