Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Kahire'de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire’de temaslarını sürdürüyor.
Bugün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşen Bakan Fidan, ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.
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