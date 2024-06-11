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Siyaset Bakan Fidan, Küba Dışişleri Bakanı Parrilla ile bir araya geldi
Siyaset

Bakan Fidan, Küba Dışişleri Bakanı Parrilla ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2024-06-11 12:18:38 - 2024-06-11 12:18:38
Bakan Fidan, Küba Dışişleri Bakanı Parrilla ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Nijniy Novgorod kentinde Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere dün geldiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor. Dün başkent Moskova’da temaslarda bulunan Bakan Fidan, BRICS+ Toplantısı’na katılmak üzere Nijniy Novgorod ketine geçti Bakan Dışişleri Bakanı Fidan, Nijniy Novgorod ketinde Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bugün yapılacak BRICS+ oturumuna katılacak.

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