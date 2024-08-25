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Gündem Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi’yi tebrik etti
Gündem

Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi’yi tebrik etti

Yeniakit Publisher
2024-08-25 14:01:00 -

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik temasları devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi yaptı.

 

MEVKİDAŞINA BAŞARILAR DİLEDİ

Bakan Fidan, mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

İran'da geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kabine için önerdiği kişiler, 21 Ağustos'ta İran Meclisinde güvenoyu almıştı. Buna göre, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapan Erakçi, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı olmuştu.
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