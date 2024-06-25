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Dünya Bakan Fidan duyurmuştu! Rusya'dan jet cevap
Dünya

Bakan Fidan duyurmuştu! Rusya'dan jet cevap

Yeniakit Publisher
2024-06-25 00:00:00 -
Bakan Fidan duyurmuştu! Rusya'dan jet cevap

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kazakistan'da görüşeceğini doğruladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında önümüzdeki günlerde Kazakistan’da gerçekleşmesi planlanan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında bir görüşme planlanabileceğine dair açıklamasından sonra Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan yanıt geldi.

'EVET BÖYLE BİR İMKAN ŞU ANDA DEĞERLENDİRİLİYOR'

Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada bu ihtimali doğrulayarak, "Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor" dedi.

BAKAN HAKAN FİDAN DUYURMUŞTU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında dev görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Sayın Putin'in Türkiye ziyaretini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın davetleri olmuştu. Onların ve bizim seçim süreci oldu. Önümüzdeki günlerde bu konular oturulur, konuşulur diye düşünüyorum." demişti.
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