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Gündem Bakan Fidan, dünyanın merak ettiği soruyu cevapladı!
Gündem

Bakan Fidan, dünyanın merak ettiği soruyu cevapladı!

Yeniakit Publisher
2024-03-03 15:47:00 -
Bakan Fidan, dünyanın merak ettiği soruyu cevapladı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ramazan ayından önce, İsrail’in soykırım yaptığı Gazze’de ateşkesin sağlanması konusunda yoğun çalışmalar olduğunu söyledi.

Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in aylardır Gazze'ye sürdürdüğü saldırıları hakkında "Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi arzu ve çaba var." açıklamasında bulundu.

Bakan Fidan, forumda Gazze'yle ilgili yapılan görüşmeleri hatırlatarak konuşmalarda küresel sistemin adaletsizliğine dikkat çekildiğini belirtti. Fidan, "Bazı uluslararası aktörlerin farklı meselelerdeki çifte standardı ve uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımları forum esnasında panelistlerce adeta ifşa edildi.'' dedi.

Fidan, gazetecilerin sorularını da yanıtlarken Gazze'de kalıcı ateşkesle ilgili şunları söyledi:

''Gazze'deki süren zulmün durdurulması neredeyse forumun merkezine oturdu. Diplomasinin bütün imkanlarını kullandık, yaptığımız görüşmelerde taraflar arasında devam eden ateşkese yönelik görüşmelerin devam ettiğini ifade edebilirim. Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi arzu ve çaba var. Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var bunu destekliyoruz.''

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere önümüzdeki hafta ABD'ye bir seyahat planlandığı bilgisini de paylaştı.
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