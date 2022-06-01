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Ekonomi BOTAŞ'tan doğalgaz zammı açıklaması!
Ekonomi

BOTAŞ'tan doğalgaz zammı açıklaması!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, konutlarda doğalgaza gelen yüzde 30'luk zammın dış kaynaklı olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 11:26:00 - 2022-06-01 12:41:01
BOTAŞ'tan doğalgaz zammı açıklaması!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından tüm dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatlarının bugüne kadar tüketicilere aynı oranda yansıtılmadığı belirtilerek, "1 Haziran itibarıyla tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğalgaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, doğalgazın ithal bir enerji kaynağı olduğu ve yüzde 99'dan fazlasının yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği anımsatıldı.

Geçen yıl başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanmaya başlayan ve halen devam eden fiyat artışlarının etkisiyle tüketicilerin yüksek enerji fiyatlarına maruz kaldıklarının kamuoyu tarafından da bilindiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. 1 Haziran itibarıyla tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğalgaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere, sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 10,23, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 16,28, konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 30 artış yapılmıştır. Bu artışlara rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğalgazda tüketicilerimize destek verilmeye devam edilmektedir."

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Yorumlar

elazığ23

Doğru hiç sizden kaynaklı olurmu zaten tüm olumlu işler size yazar enküçük bir olumsuzluk dış kaynaklıdır,sizler ancak garibanlara yüklenirsizin garibandan alın ama imtiyazlı çevrelerede ücretsiz kulallandırın hatta onların kullandığını bile millete fatura edin.yazıklar olsun.

BİZİM NEİŞİMİZ VAR LİBYADA DİYELER MUSULUKERKÜĞÜ VERMEKİÇİN OSMALIYI YIKALARIN TORUNLARI BENZİN PAĞLI DOĞALGAZA ZAM GELDİ DİYE KİME BEDUA EDİYO

OSMALIYI YIKAN DEDELERİNE OHHHHHHHHHHHHHH
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