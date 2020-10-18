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Teknoloji Bakan Fatih Dönmez müjdeyi verdi: "Kaşif" göreve başladı
Teknoloji

Bakan Fatih Dönmez müjdeyi verdi: "Kaşif" göreve başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in, Fatih sondaj gemisinde görevine başladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 13:03:00 - 2020-10-18 13:19:29

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak." ifadelerini kullandı.

Dönmez, ayrıca Twitter hesabından Kaşif'in görüntülerini de içeren video paylaşımında bulundu.

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