Bakan Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

Geçtiğimiz hafta Ankara'da yapılan bir açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü bir müjde açıklayacağını duyurmuştu.

Bugün Eyüpsultan'da kıldığı cuma namazı sonrası Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe'deki ofisine geçen Erdoğan, müjdeyi "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." sözleriyle duyurdu.

Bakan Fatih Dönmez, Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmalar sırasında aralarında geçen bir diyaloğu anlattı

Erdoğan'a "Desteğiniz bizim için çok önemli" sözleriyle seslenen Bakan Dönmez, şu ifaeleri kullandı:

"İngiltere 150'inci denemede buldu, Norveç 30'uncu denemede buldu' deyince, 'Bizim o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demiştiniz. Dedik ki, potansiyeli en yüksek olan lokasyonlara ağırlık vereceğiz. İnşallah ilk 10 sondajda bir keşif yakalayalım. Bugün burası dokuzuncu derin deniz sondajımız. Rabbimize hamd ediyorum, bizi bu güzel keşifle buluşturdu"