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Aktüel Bakan Fahrettin Koca’dan yeni uyarı
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca’dan yeni uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Risk grubundakileri korumalıyız.” uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 14:45:00 -
Bakan Fahrettin Koca’dan yeni uyarı

YENİ AKİT  ANKARA

Vaka sayılarının yüksek seviyelerde olduğu son günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarına devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosunda vaka sayılıranan artış gösterdiği son günlerde sosyal medya hesabından uyarılar yapmaya devam ederken, “risk grubundakileri korumalıyız” uyarısında bulundu. Bakan koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Zayıf bir sebebin ağır bir sonucu olabilir. Tıpkı virüsün Omicron varyantı gibi. 65 yaş üstü ve hangi yaşta olursa olsun bir bağışıklık sistemi sorunu olanlar kendilerini korumalı. Her birimiz kendimizi ve risk grubundakileri korumalıyız.” ifadelerini kullandı.

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