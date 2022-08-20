Bakan Fahrettin Koca'dan "trafik kazası" açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'in Nizip ilçesinde art arda iki trafik kazası yaşandığını belirtti.

Otoyoldaki kazaya müdahale eden 112 Acil ile itfaiye ve polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiyeci, 2 basın mensubunun da aralarında olduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Koca, "8'i ağır, 22 yaralı var. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştır, tedavileri devam ediyor. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, sağlık camiasına, itfaiye teşkilatına, basın camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.